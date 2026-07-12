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Тевлин-гала

Билеты на хоровой концерт «Тевлин-гала» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоХор6+
12 июл. 19:00

Билеты на хоровой концерт «Тевлин-гала» в Москве

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О мероприятии

Дата

12 июля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

Приглашаем вас на хоровой концерт «Тевлин-гала» в Москве. Мероприятие пройдет в Консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6.


О концерте

Организаторы посвятили этот вечер 95-летию со дня рождения Бориса Григорьевича Тевлина (1931–2012). На сцене выступят Камерный хор Московской консерватории под руководством Александра Соловьёва, студенческий коллектив ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова с Натальей Кошкаревой, а также ансамбль храма Христа Спасителя под началом Сергея Сидоренко. Симфонический оркестр Министерства обороны РФ во главе с Сергеем Дурыгиным и дирижёры Алексей Верещагин и Армен Погосян тоже примут участие в программе. Вечер украсят солисты: Альбина Шагимуратова (сопрано), Михаил Брызгалов (труба), Евгения Кривицкая (орган) и Виктория Ярова (меццо-сопрано).


Билеты на хоровой концерт «Тевлин-гала» онлайн

Гости могут оформить билеты через сайт или по телефону. На странице доступна удобная схема зала для выбора мест с учетом пожеланий и бюджета. Цена зависит от расположения выбранного кресла.

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Купить билеты на хоровой концерт «Тевлин-гала» можно уже сейчас, чтобы не пропустить это музыкальное событие. Почувствуйте атмосферу живого исполнения известных произведений от лучших артистов страны.

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Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72