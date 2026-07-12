Билеты на хоровой концерт «Тевлин-гала» в Москве
О мероприятии
Дата
12 июля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Приглашаем вас на хоровой концерт «Тевлин-гала» в Москве. Мероприятие пройдет в Консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
Организаторы посвятили этот вечер 95-летию со дня рождения Бориса Григорьевича Тевлина (1931–2012). На сцене выступят Камерный хор Московской консерватории под руководством Александра Соловьёва, студенческий коллектив ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова с Натальей Кошкаревой, а также ансамбль храма Христа Спасителя под началом Сергея Сидоренко. Симфонический оркестр Министерства обороны РФ во главе с Сергеем Дурыгиным и дирижёры Алексей Верещагин и Армен Погосян тоже примут участие в программе. Вечер украсят солисты: Альбина Шагимуратова (сопрано), Михаил Брызгалов (труба), Евгения Кривицкая (орган) и Виктория Ярова (меццо-сопрано).
Билеты на хоровой концерт «Тевлин-гала» онлайн
Гости могут оформить билеты через сайт или по телефону. На странице доступна удобная схема зала для выбора мест с учетом пожеланий и бюджета. Цена зависит от расположения выбранного кресла.
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