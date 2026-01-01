О мероприятии
Дата
2 декабря
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концертный зал Московской консерватории по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6 приглашает на редкое музыкальное событие. Здесь слушатели погружаются в атмосферу прошлого и наслаждаются чистым звуком старинных инструментов.
О концерте
Страдивари-ансамбль под руководством Лоренца Настурика-Гершовича готовит программу, посвящённую двум известным композиторам — Петру Ильичу Чайковскому и Астору Пьяццолле. Музыканты играют на инструментах, которые создали итальянские мастера XVII-XVIII веков. Лоренц Настурика-Гершовичи — талантливый скрипач и дирижёр, тридцать лет возглавлявший группу первой скрипки Мюнхенского филармонического оркестра и сотрудничавший с такими маэстро, как Серджиу Челибидаке и Зубин Мета.
В этот вечер публика услышит сочинения Чайковского и Пьяццоллы: «Воспоминание о Флоренции», Либертанго (Libertango), Милонга дель Ангел (Milonga del Angel) и другие знаменитые произведения. Концерт порадует всех ценителей классики.
Билеты на концерт Страдивари-ансамбля онлайн
Купить билеты на выступление Страдивари-ансамбля под руководством Лоренца Настурика-Гершовича можно на нашем сайте. Для выбора мест используйте интерактивную схему зала — она помогает подобрать оптимальный вариант для комфортного посещения.
- Онлайн-бронирование работает круглосуточно.
- Оплата проходит через защищённую систему.
- Также закажите билет по телефону — консультант подскажет подходящие варианты и ответит на все вопросы.
Цена зависит от выбранной зоны. Актуальную стоимость уточняйте на сайте или по телефону. Присоединяйтесь к этому яркому музыкальному вечеру и испытайте настоящие эмоции от живого исполнения!