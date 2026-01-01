Страдивари-ансамбль, Л. Настурика-Гершовичи «Чайковский, Пьяццоллам»

Билеты на концерт Страдивари-ансамбля, Л. Настурика-Гершовича «Чайковский, Пьяццоллам» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
2 дек. 19:00

О мероприятии

Дата

2 декабря

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения

Концертный зал Московской консерватории по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6 приглашает на редкое музыкальное событие. Здесь слушатели погружаются в атмосферу прошлого и наслаждаются чистым звуком старинных инструментов.


О концерте

Страдивари-ансамбль под руководством Лоренца Настурика-Гершовича готовит программу, посвящённую двум известным композиторам — Петру Ильичу Чайковскому и Астору Пьяццолле. Музыканты играют на инструментах, которые создали итальянские мастера XVII-XVIII веков. Лоренц Настурика-Гершовичи — талантливый скрипач и дирижёр, тридцать лет возглавлявший группу первой скрипки Мюнхенского филармонического оркестра и сотрудничавший с такими маэстро, как Серджиу Челибидаке и Зубин Мета.

В этот вечер публика услышит сочинения Чайковского и Пьяццоллы: «Воспоминание о Флоренции», Либертанго (Libertango), Милонга дель Ангел (Milonga del Angel) и другие знаменитые произведения. Концерт порадует всех ценителей классики.


Билеты на концерт Страдивари-ансамбля онлайн

Купить билеты на выступление Страдивари-ансамбля под руководством Лоренца Настурика-Гершовича можно на нашем сайте. Для выбора мест используйте интерактивную схему зала — она помогает подобрать оптимальный вариант для комфортного посещения.

  • Онлайн-бронирование работает круглосуточно.
  • Оплата проходит через защищённую систему.
  • Также закажите билет по телефону — консультант подскажет подходящие варианты и ответит на все вопросы.

Цена зависит от выбранной зоны. Актуальную стоимость уточняйте на сайте или по телефону. Присоединяйтесь к этому яркому музыкальному вечеру и испытайте настоящие эмоции от живого исполнения!

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Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

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