О мероприятии
Дата
12 декабря
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Три тенора. Гранд Кристмас — гала (Christmas)» пройдет в Москве, в Консерватории имени Чайковского. Это старинное здание на улице Большая Никитская, 13/6 славится отличной акустикой и создает особую атмосферу для значимых музыкальных событий.
О концерте
Маттео Меззаро, Джан Лука Пазолини и Паоло Лардицоне из Ла Скала подготовили специальную программу, вдохновленную легендарным выступлением «3 Тенорс Кристмас (Tenors Christmas)» в венском Концертхаус (Konzerthaus) в 1999 году. Вместе с симфоническим оркестром «Новая Россия» под руководством Алессандро Дагостини они исполнят оперные арии, неаполитанские хиты и знаменитые рождественские песни. В этот вечер прозвучат Ви Виш Ю э Мерри Кристмас (We Wish You a Merry Christmas), Джингл Беллс (Jingle Bells), Санта Лючия (Santa Lucia) и Аве Мария (Ave Maria). Гости погрузятся в мир музыки и почувствуют настоящее волшебство вокала.
Билеты на концерт
Желающие попасть на это событие могут купить билеты через наш сайт. Интерактивная схема поможет подобрать удобные места по вкусу. Цена зависит от выбранного сектора, поэтому каждый найдет подходящий вариант.
Также можно оформить заказ по телефону — сотрудники расскажут подробности и помогут определиться с местом.
- Интерактивная схема для легкого выбора мест.
- Возможность оформления заказа онлайн или по звонку.
- Безопасная оплата и быстрый электронный билет.
Почувствуйте атмосферу праздника и насладитесь живым исполнением от трех артистов мирового уровня!