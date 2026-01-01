О мероприятии
Дата
27 декабря
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения концерта
Концерт «Кристмас Гала. Вивальди. Времена года (Christmas)» пройдет в Московской консерватории имени Чайковского по адресу: улица Большая Никитская, дом 13/6. Это старинное здание с прекрасной акустикой создает особую атмосферу для знакомства с классической музыкой.
О событии
Мы приглашаем вас на яркое музыкальное представление — концерт «Кристмас Гала. Вивальди. Времена года (Christmas)». Программа сочетает лучшие произведения эпохи барокко и известные рождественские гимны в исполнении Моцарт-оркестра и хора, которые выйдут на сцену в костюмах XVIII века. Гости услышат четыре знаменитых концерта для скрипки с оркестром Антонио Вивальди, а также сочинения Баха и Генделя.
В этот вечер выступят признанные артисты: Риккардо Тиберия, органист Сикстинской капеллы из Ватикана, и Илья Козлов на скрипке. За дирижерский пульт встанет Алессандро Дагостини из Италии, который тонко передаст каждую мелодию.
Билеты на концерт
Купить билеты на концерт «Кристмас Гала. Вивальди. Времена года (Christmas)» вы сможете через наш сайт или по телефону. На интерактивной схеме зала легко выбрать удобные места для отличного обзора и звучания.
- Схема зала помогает найти свободные позиции и подобрать лучший вариант.
- Покупка билетов проходит быстро и безопасно онлайн.
- Оформление заказа по телефону — наши специалисты подскажут подходящие варианты и ответят на любые вопросы.
- Цена зависит от выбранного вами ряда и сектора.
Почувствуйте атмосферу праздника и откройте для себя красоту классической музыки вместе с нами!