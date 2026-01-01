Нью Йер (New Year). Иоганн Штраус Гала

Билеты на концерт «Нью Йер (New Year). Иоганн Штраус Гала» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоНовогодние концерты6+
31 дек. 12:00

О мероприятии

Дата

31 декабря

Время

12:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения

Концертный зал Чайковского находится в центре Москвы по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Здесь состоится музыкальное событие — концерт «Нью Йер (New Year). Иоганн Штраус Гала». Зал славится отличной акустикой и долгой историей, поэтому идеально подходит для такого вечера.


О концерте

Почувствуйте атмосферу праздника вместе с произведениями Иоганна Штрауса и других известных авторов. В программе прозвучат творения семьи Штраусов и Ференца Легара: вальсы, польки, марши и арии из популярных оперетт. Гости услышат композиции «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса» и «Марш Радецкого». Музыкальный вечер подарит радость и запомнится надолго.


Билеты на концерт

Купить билеты на концерт легко через наш сайт. Удобная схема зала помогает выбрать подходящие места. Вы оформите заказ онлайн или обратитесь по телефону — консультанты подскажут детали и дадут ответы на любые вопросы.

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  • Безопасная оплата на сайте.
  • Оформление заказа по телефону с поддержкой специалиста.

Цена зависит от выбранной позиции. Актуальную стоимость и свободные ряды смотрите на сайте. Присоединяйтесь к этому событию и откройте для себя музыку, которая вдохновляет многие поколения!

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От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72