О мероприятии
Дата
31 декабря
Время
12:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концертный зал Чайковского находится в центре Москвы по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Здесь состоится музыкальное событие — концерт «Нью Йер (New Year). Иоганн Штраус Гала». Зал славится отличной акустикой и долгой историей, поэтому идеально подходит для такого вечера.
О концерте
Почувствуйте атмосферу праздника вместе с произведениями Иоганна Штрауса и других известных авторов. В программе прозвучат творения семьи Штраусов и Ференца Легара: вальсы, польки, марши и арии из популярных оперетт. Гости услышат композиции «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса» и «Марш Радецкого». Музыкальный вечер подарит радость и запомнится надолго.
Билеты на концерт
Купить билеты на концерт легко через наш сайт. Удобная схема зала помогает выбрать подходящие места. Вы оформите заказ онлайн или обратитесь по телефону — консультанты подскажут детали и дадут ответы на любые вопросы.
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Цена зависит от выбранной позиции. Актуальную стоимость и свободные ряды смотрите на сайте. Присоединяйтесь к этому событию и откройте для себя музыку, которая вдохновляет многие поколения!