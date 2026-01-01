О мероприятии
Дата
5 января, 2027
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Чайковский. Моцарт» пройдет в известной Консерватории Чайковского в Москве. Адрес: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Здесь царит особая атмосфера, а акустика зала создает идеальные условия для выступлений музыкантов.
О концерте
Новогодний концерт порадует всех, кто любит классическую музыку. В программе прозвучат шедевры Вольфганга Амадея Моцарта, Эдварда Грига и Петра Ильича Чайковского. Первое отделение начнется с пьесы Чайковского «Декабрь» из цикла «Времена года». Эта музыка переносит слушателей в русскую усадьбу XIX века. Затем артисты исполнят фрагменты из балета «Щелкунчик», включая Русский танец и Вальс цветов. Завершит первую часть Сюита в старинном стиле Грига.
Во второй половине вечера прозвучит «Маленькая ночная серенада» Моцарта, наполненная светом и гармонией. Финалом станет исполнение «Серенады для струнного оркестра» Чайковского — композитор выражает уважение венской классике.
Билеты на новогодний концерт «Чайковский. Моцарт» онлайн
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