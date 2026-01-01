О мероприятии
Дата
6 января, 2027
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концертный зал Московской консерватории имени Чайковского по адресу ул. Большая Никитская, д. 13/6 открывает двери для музыкального вечера «Мировые шедевры на девяти саксофонах».
О концерте
Ансамбль саксофонов «Н О В О (N O V O)» зовет гостей провести вечер в компании ярких мелодий. В этот день публика услышит мировые симфонические хиты в необычном исполнении — на девяти саксофонах. Музыканты подготовили свежую программу с произведениями Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского, Жоржа Бизе и Антонина Дворжака. Встреча подарит радость поклонникам классики и ценителям оригинального звучания.
Гости погрузятся в разнообразие направлений: от светлых хоралов до энергичных танцевальных ритмов. Каждая композиция заиграет новыми красками благодаря таланту артистов. Почувствуйте атмосферу праздника и откройте для себя всю палитру эмоций, которую приносит музыка.
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