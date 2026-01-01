О мероприятии
Дата
8 января, 2027
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Аве Мария (Ave Maria)» пройдет в одном из красивейших залов Москвы — Консерватории имени Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Здесь звучание музыки всегда радует слушателей чистотой и создает особую атмосферу.
О концерте
Программа вечера посвящается знаменитой молитве западноевропейской духовной музыки — Аве Мария (Ave Maria). Перед публикой выступит Карина Деборд, обладательница завораживающего сопрано из Франции. Ее исполнение украсит аккомпанемент российского органиста Федора Строганова, который играет на электронном органе Контент Целесте (Content Celeste) 340. Этот инструмент точно воспроизводит тембр классического органа и делает каждое произведение по-настоящему живым.
Вечер включает сочинения таких мастеров, как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель и Вольфганг Амадей Моцарт, а также редкие музыкальные шедевры. Гости получат уникальный опыт и откроют для себя новые грани классики.
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