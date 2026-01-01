О мероприятии
Дата
22 октября
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения концерта
Концерт «АрсЛонга (ArsLonga). Лист, Малер» состоится в одной из самых известных музыкальных площадок Москвы — Консерватории имени Чайковского. По адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6, гостей ждет атмосфера настоящего искусства.
О концерте
XXVI Международный музыкальный фестиваль АрсЛонга (ArsLonga) готовит особенное событие для всех любителей классики. В этот вечер на сцену выйдут Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина и талантливый пианист Денис Мацуев. В программе — сочинения Ференца Листа и Густава Малера. Гости услышат симфоническую поэму № 3 «Прелюды», Первый концерт для фортепиано с оркестром Листа и Четвертую симфонию Малера. Каждый сможет прочувствовать магию живого исполнения и погрузиться в мир музыки.
Билеты на концерт «АрсЛонга (ArsLonga). Лист, Малер» онлайн
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