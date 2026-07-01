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IX Фестиваль «Летний вальс»

Билеты на IX Фестиваль «Летний вальс»

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
11 июл. 14:00

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Время брони - 30 минут.

О мероприятии

Дата

11 июля

Время

14:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

IX Фестиваль «Летний вальс» в Консерватории им. Чайковского приглашает всех ценителей классической музыки на незабываемое мероприятие. Фестиваль пройдет на одной из самых престижных площадок Москвы — в Большом зале Московской консерватории, известном своей великолепной акустикой и исторической значимостью. Этот зал является местом проведения множества значимых музыкальных событий и концертов, что делает его идеальной площадкой для столь важного культурного события.

В рамках фестиваля выступит Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением дирижёров Максима Бетехтина, Муртузы Бюльбюля, Никиты Трубицын и Сыцина Чжана. Программа фестиваля включает произведения известных композиторов: В. А. Моцарта, К. М. фон Вебера, Дж. Россини, Ф. Мендельсона, И. Штрауса, М. Глинки, Ж. Бизе, П. И. Чайковского и П. Масканьи. Эти произведения представляют собой классические шедевры, которые непременно порадуют слушателей.

Фестиваль откроется увертюрой к опере «Дон Жуан» В. А. Моцарта, за которой последуют увертюры к операм «Оберон» К. М. фон Вебера и «Севильский цирюльник» Дж. Россини. Также будут исполнены отрывки из опер «Сон в летнюю ночь» Ф. Мендельсона, «Летучая мышь» И. Штрауса и «Руслан и Людмила» М. Глинки. Программа завершится произведениями Ж. Бизе, П. И. Чайковского и П. Масканьи.

Для того чтобы стать частью этого культурного события, рекомендуем заранее купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам выбрать лучшие места и насладиться великолепной музыкой в исполнении лучших музыкантов. Билеты можно приобрести уже сейчас, воспользовавшись удобной системой онлайн-покупки.

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Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

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