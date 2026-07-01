Билеты на IX Фестиваль «Летний вальс»

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О мероприятии
Дата
11 июля
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
IX Фестиваль «Летний вальс» в Консерватории им. Чайковского приглашает всех ценителей классической музыки на незабываемое мероприятие. Фестиваль пройдет на одной из самых престижных площадок Москвы — в Большом зале Московской консерватории, известном своей великолепной акустикой и исторической значимостью. Этот зал является местом проведения множества значимых музыкальных событий и концертов, что делает его идеальной площадкой для столь важного культурного события.
В рамках фестиваля выступит Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением дирижёров Максима Бетехтина, Муртузы Бюльбюля, Никиты Трубицын и Сыцина Чжана. Программа фестиваля включает произведения известных композиторов: В. А. Моцарта, К. М. фон Вебера, Дж. Россини, Ф. Мендельсона, И. Штрауса, М. Глинки, Ж. Бизе, П. И. Чайковского и П. Масканьи. Эти произведения представляют собой классические шедевры, которые непременно порадуют слушателей.
Фестиваль откроется увертюрой к опере «Дон Жуан» В. А. Моцарта, за которой последуют увертюры к операм «Оберон» К. М. фон Вебера и «Севильский цирюльник» Дж. Россини. Также будут исполнены отрывки из опер «Сон в летнюю ночь» Ф. Мендельсона, «Летучая мышь» И. Штрауса и «Руслан и Людмила» М. Глинки. Программа завершится произведениями Ж. Бизе, П. И. Чайковского и П. Масканьи.
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