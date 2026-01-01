Новогодний маскарад

Билеты на концерт «Новогодний маскарад» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоНовогодние концерты6+
4 янв. 202717:00

О мероприятии

Дата

4 января, 2027

Время

17:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения

Концерт «Новогодний маскарад» состоится в одном из самых известных залов Москвы — Консерватории Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Здесь царит особая атмосфера, которая отлично подходит для музыкальных событий.


О концерте

«Новогодний маскарад» превратит вечер в яркое событие для всех ценителей музыки. Гости услышат мелодии из известных оперетт, мюзиклов и сарсуэл. В программе прозвучат произведения Иоганна Штрауса, Франца Легара, Роберта Планкета и Жака Оффенбаха. Эти номера создадут ощущение праздника и перенесут слушателей в мир чарующих звуков.

На сцене появятся победители международных конкурсов и ведущие артисты московских театров: Виктория Носовская и Ирина Суханова (сопрано), а также Александр Гладков и Кирилл Панфилов (баритоны). Их выступления подарят сильные впечатления и сделают этот вечер особенным.


Билеты на концерт «Новогодний маскарад» онлайн

Купить билеты на концерт «Новогодний маскарад» вы сможете через наш сайт или по телефону с помощью менеджера. На странице доступна интерактивная схема, где легко выбрать подходящие места.

Цена зависит от выбранной позиции в зале. Для удобства мы предусмотрели безопасную оплату через интернет. Актуальную стоимость уточняйте на сайте.

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  • Простой выбор мест на схеме зала.
  • Быстрая и защищённая оплата.
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Зайдите на наш сайт, чтобы посмотреть свободные позиции и узнать стоимость входных билетов. Почувствуйте атмосферу настоящего новогоднего торжества вместе с любимой музыкой!

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От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72