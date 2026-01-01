О мероприятии
Дата
4 января, 2027
Время
17:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Новогодний маскарад» состоится в одном из самых известных залов Москвы — Консерватории Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Здесь царит особая атмосфера, которая отлично подходит для музыкальных событий.
О концерте
«Новогодний маскарад» превратит вечер в яркое событие для всех ценителей музыки. Гости услышат мелодии из известных оперетт, мюзиклов и сарсуэл. В программе прозвучат произведения Иоганна Штрауса, Франца Легара, Роберта Планкета и Жака Оффенбаха. Эти номера создадут ощущение праздника и перенесут слушателей в мир чарующих звуков.
На сцене появятся победители международных конкурсов и ведущие артисты московских театров: Виктория Носовская и Ирина Суханова (сопрано), а также Александр Гладков и Кирилл Панфилов (баритоны). Их выступления подарят сильные впечатления и сделают этот вечер особенным.
Билеты на концерт «Новогодний маскарад» онлайн
Купить билеты на концерт «Новогодний маскарад» вы сможете через наш сайт или по телефону с помощью менеджера. На странице доступна интерактивная схема, где легко выбрать подходящие места.
Цена зависит от выбранной позиции в зале. Для удобства мы предусмотрели безопасную оплату через интернет. Актуальную стоимость уточняйте на сайте.
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