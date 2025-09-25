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О мероприятии
Время и место
Государственный квартет имени Бородина выступит 25 сентября. Место — Малый зал Консерватории имени Чайковского. Адрес: улица Большая Никитская, дом 13/6, Москва.
Описание концерта
Квартет Бородина — известный камерный ансамбль России. Николай Саченко играет первую скрипку. Сергей Ломовский исполняет партии второй скрипки. Игорь Найдин играет на альте. Владимир Бальшин отвечает за виолончель. Коллектив создает узнаваемое звучание. Гости услышат живую музыку и почувствуют атмосферу зала.
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