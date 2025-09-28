Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на концерт Марии Двоскиной в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
28 сент. 19:00
вс, 28 сент, 19:00Заполнить заявку

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место

Концерт Марии Двоскиной пройдет 28 сентября. Площадка — Концертный зал имени Н. Я. Мясковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 13, корпус 2.

О событии

Мария Двоскина — лауреат международных конкурсов, пианист. На сцене прозвучат сочинения Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена. Программа включает десять прелюдий и фуг Шостаковича, двенадцать вариаций из сюиты «Holiday diary» Бриттена. Вечер подарит слушателям знакомство с разными гранями классики.

Билеты

Купить билеты можно на сайте. Стоимость зависит от выбранного сектора. Для выбора мест используйте схему зала.

  • Онлайн-бронирование доступно на странице концерта.
  • Схема зала помогает подобрать подходящую позицию.
  • Оплата проходит через сайт.
  • Заказ по телефону возможен с помощью менеджера.

Актуальные цены указаны на сайте. По вопросам выбора мест консультанты отвечают по телефону.

Купить билеты на концерт Марии Двоскиной.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
сб, 19:00
сентября

Оркестр

День рождения Московской консерватории

Консерватория им. Чайковского, Большой зал