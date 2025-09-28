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О мероприятии
Дата и место
Концерт Марии Двоскиной пройдет 28 сентября. Площадка — Концертный зал имени Н. Я. Мясковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 13, корпус 2.
О событии
Мария Двоскина — лауреат международных конкурсов, пианист. На сцене прозвучат сочинения Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена. Программа включает десять прелюдий и фуг Шостаковича, двенадцать вариаций из сюиты «Holiday diary» Бриттена. Вечер подарит слушателям знакомство с разными гранями классики.
Билеты
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- Оплата проходит через сайт.
- Заказ по телефону возможен с помощью менеджера.
Актуальные цены указаны на сайте. По вопросам выбора мест консультанты отвечают по телефону.
Купить билеты на концерт Марии Двоскиной.
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