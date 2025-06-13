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О мероприятии
Концерт «Времена года. Вивальди. Пьяццолла» приглашает ценителей классической музыки в Консерваторию им. Чайковского, одно из самых престижных музыкальных учреждений России. Это событие объединяет произведения двух великих композиторов: Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы, чьи интерпретации смены времен года завораживают своей эмоциональной глубиной и виртуозностью.
На сцене Большого зала консерватории прозвучат знаменитые «Времена года» Вивальди — шедевр барочной музыки, который не перестает восхищать слушателей своим богатством мелодий и гармоний. В контраст к этому произведению, вы услышите «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы — яркий пример синтеза классики и танго, наполненный страстью и ритмической энергией.
Консерватория им. Чайковского славится своей великолепной акустикой и атмосферой, которая способствует полному погружению в музыкальные произведения. Это место с более чем вековой историей, где выступали многие выдающиеся музыканты мира.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал