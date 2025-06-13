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Билеты на концерт «Времена года. Вивальди. Пьяццолла» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
13 июн. 19:00
пт, 13 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Времена года. Вивальди. Пьяццолла» приглашает ценителей классической музыки в Консерваторию им. Чайковского, одно из самых престижных музыкальных учреждений России. Это событие объединяет произведения двух великих композиторов: Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы, чьи интерпретации смены времен года завораживают своей эмоциональной глубиной и виртуозностью.

На сцене Большого зала консерватории прозвучат знаменитые «Времена года» Вивальди — шедевр барочной музыки, который не перестает восхищать слушателей своим богатством мелодий и гармоний. В контраст к этому произведению, вы услышите «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы — яркий пример синтеза классики и танго, наполненный страстью и ритмической энергией.

Консерватория им. Чайковского славится своей великолепной акустикой и атмосферой, которая способствует полному погружению в музыкальные произведения. Это место с более чем вековой историей, где выступали многие выдающиеся музыканты мира.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал