О мероприятии
Дата
25 декабря
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Новогодний концерт с Борисом Березовским пройдет в одном из самых известных музыкальных залов России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это здание по адресу Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6 давно стало символом культурной жизни столицы и славится своей историей.
О концерте
Время волшебства и праздников уже близко, и новогодний концерт с Борисом Березовским станет ярким событием зимы. В этот вечер зрители услышат классику, джаз и фолк в необычном сочетании. На сцену выйдут пианист Борис Березовский, его партнер Варвара Мягкова, Оркестр имени А. Н. Скрябина, джазовый коллектив, ансамбль фолк-классик и детский хор. В программе прозвучат известные произведения и рождественские гимны, которые создадут атмосферу настоящего праздника.
Билеты на новогодний концерт
Купить билеты на новогодний концерт с Борисом Березовским можно на нашем сайте. Для этого воспользуйтесь интерактивной схемой зала:
- Отметьте удобные места на плане.
- Оформите заказ онлайн или по телефону.
- Произведите оплату безопасным способом через сайт.
Цена зависит от выбранного варианта размещения. Наши специалисты помогут определиться с местами и ответят на любые вопросы по телефону.
Погрузитесь в атмосферу праздника и насладитесь живым выступлением в одном из лучших залов страны. Откройте для себя магию музыки мирового уровня!
