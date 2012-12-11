Консерватория
Билеты на новогодний концерт с Борисом Березовским в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоНовогодние концерты12+
25 дек. 19:00
О мероприятии

Дата

25 декабря

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения

Новогодний концерт с Борисом Березовским пройдет в одном из самых известных музыкальных залов России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это здание по адресу Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6 давно стало символом культурной жизни столицы и славится своей историей.

О концерте

Время волшебства и праздников уже близко, и новогодний концерт с Борисом Березовским станет ярким событием зимы. В этот вечер зрители услышат классику, джаз и фолк в необычном сочетании. На сцену выйдут пианист Борис Березовский, его партнер Варвара Мягкова, Оркестр имени А. Н. Скрябина, джазовый коллектив, ансамбль фолк-классик и детский хор. В программе прозвучат известные произведения и рождественские гимны, которые создадут атмосферу настоящего праздника.

Билеты на новогодний концерт

Купить билеты на новогодний концерт с Борисом Березовским можно на нашем сайте. Для этого воспользуйтесь интерактивной схемой зала:

  • Отметьте удобные места на плане.
  • Оформите заказ онлайн или по телефону.
  • Произведите оплату безопасным способом через сайт.

Цена зависит от выбранного варианта размещения. Наши специалисты помогут определиться с местами и ответят на любые вопросы по телефону.

Погрузитесь в атмосферу праздника и насладитесь живым выступлением в одном из лучших залов страны. Откройте для себя магию музыки мирового уровня!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
