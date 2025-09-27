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Билеты на концерт «Моцарт для детей» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика0+
27 сент. - 15 нояб.
сб, 27 сент, 11:00Заполнить заявкусб, 18 окт, 11:00Заполнить заявкусб, 15 нояб, 11:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас и ваших детей на незабываемое музыкальное путешествие — концерт «Моцарт для детей» в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. Это уникальная возможность познакомить юных слушателей с гениальными произведениями Вольфганга Амадея Моцарта в доступной и увлекательной форме.

На сцене выступит талантливая пианистка Елена Эндеберя, чья виртуозная игра завораживает и взрослых, и детей. Ее исполнение произведений великого композитора позволит каждому зрителю ощутить магию музыки Моцарта. Концерт сопровождается интерактивными элементами, которые представит Сергей Степанов. Благодаря этому дети смогут не только слушать, но и участвовать в музыкальном действии, что делает посещение концерта еще более запоминающимся.

Консерватория им. Чайковского — это не просто концертный зал, а настоящая культурная сокровищница Москвы. Здесь царит особая атмосфера, которая способствует глубокому погружению в мир классической музыки. Великолепная акустика зала позволяет насладиться каждым звуком и нюансом исполнения.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

3
ср, 19:00
сентября

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сб, 19:00
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