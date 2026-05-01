О мероприятии
Дата
25 мая
Время
20:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
В Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт оркестра и хора MusicAeterna совместно с артистами Академии имени А. Рубинштейна под управлением выдающегося дирижера Теодора Курентзиса. Музыканты представят обновленную программу «Гендель (Hændel). Церемония посвящения Георгу Фридриху Генделю».
В этот вечер прозвучат произведения одного из самых ярких композиторов эпохи барокко, исполненные на исторических инструментах, что позволит максимально приблизиться к аутентичному звучанию и услышать музыку Генделя такой, какой ее слышали современники. Такой подход подчеркивает неоценимый вклад композитора в мировую музыкальную культуру. Старт продаж билетов уже объявлен — спешите оформить онлайн-бронирование и занять лучшие места!
Как и другие проекты в концертных программах музыкальных коллективов, эта программа отличается особой драматургией и выстроена с размахом, масштабностью, свойственной жанру. Дирижер и артисты мастерски играют с формами и пространством, уделяя пристальное внимание балансу голосов и инструментов, чтобы каждый слушатель смог погрузиться в глубину звучания в исполнении артистов. В обновленную программу вошли фрагменты из английских ораторий и итальянских опер Генделя, многие из которых редко звучат на российской сцене.
На нашем сайте вы можете ознакомиться со схемой зала для удобного выбора мест. Здесь собрана полная информация о стоимости билетов, а актуальные цены зависят от того, предпочитаете ли вы сидеть в партере или в амфитеатре.
