Билеты на концерт оркестра MusicAeterna «Моцарт, Бетховен», дирижер - Теодор Курентзис

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
8 июн. - 9 июн.

О мероприятии

Дата

8 июня

Время

20:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Большой зал Московской консерватории примет одно из самых ожидаемых событий академического сезона — концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Дирижёр греко-российского происхождения давно вошёл в число самых обсуждаемых музыкантов современности: его интерпретации Моцарта, Бетховена, Малера, Чайковского и Стравинского признаны эталонными в международной критике.

В программе вечера — Симфония № 4 Бетховена и Симфония № 41 «Юпитер» Моцарта. Курентзис не повторяет привычные трактовки: его прочтение венских классиков всегда сочетает аутентичный подход к темпам и штрихам с почти театральной выразительностью. Музыканты репетируют партитуры месяцами, добиваясь редкого эффекта — ощущения, что произведение звучит впервые.

Концерты Курентзиса в России неизменно проходят при полном зале. Это вечер для тех, кто хочет услышать классическую симфоническую музыку в её сегодняшнем живом измерении, без академической отстранённости.


Сколько стоит билет

Стоимость билета зависит от выбранной зоны зала — партера, амфитеатра, балконов. На нашем сайте представлены билеты во всех ценовых категориях.


Продажа билетов на концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna «Моцарт, Бетховен»

Чтобы попасть на концерт musicAeterna, оформите бронирование на нашем сайте. Выберите подходящее место на электронной схеме, заполните данные и оплатите заказ. Электронные билеты будут доставлены на вашу почту сразу после подтверждения платежа. Мы несём ответственность за подлинность каждого пригласительного.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

Участники

Теодор Курентзис

MusicAeterna