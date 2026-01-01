О мероприятии
Дата
8 июня
Время
20:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Большой зал Московской консерватории примет одно из самых ожидаемых событий академического сезона — концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Дирижёр греко-российского происхождения давно вошёл в число самых обсуждаемых музыкантов современности: его интерпретации Моцарта, Бетховена, Малера, Чайковского и Стравинского признаны эталонными в международной критике.
В программе вечера — Симфония № 4 Бетховена и Симфония № 41 «Юпитер» Моцарта. Курентзис не повторяет привычные трактовки: его прочтение венских классиков всегда сочетает аутентичный подход к темпам и штрихам с почти театральной выразительностью. Музыканты репетируют партитуры месяцами, добиваясь редкого эффекта — ощущения, что произведение звучит впервые.
Концерты Курентзиса в России неизменно проходят при полном зале. Это вечер для тех, кто хочет услышать классическую симфоническую музыку в её сегодняшнем живом измерении, без академической отстранённости.
Сколько стоит билет
Стоимость билета зависит от выбранной зоны зала — партера, амфитеатра, балконов. На нашем сайте представлены билеты во всех ценовых категориях.
