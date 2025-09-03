Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Место проведения
Большой зал консерватории имени Чайковского находится по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6. Здесь проходят концерты классической музыки. Зал известен чистым звуком и долгой историей.
О концерте
Сезон откроет гала-концерт участников II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова. На сцене появятся Владимир Вишневский, Юнь Сюйхуа, Дмитрий Березняк, Ляо Тинхун. Александр Ключко исполнит произведения на фортепиано.
Билеты на концерт
Купить билеты можно онлайн. Схема зала поможет выбрать подходящее место.
- Выбор мест через сайт.
- Безопасная оплата банковской картой.
- Заказ по телефону с поддержкой оператора.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Орке�стр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Открытие сезона в Большом зале консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
День рождения Московской консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал