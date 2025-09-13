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О мероприятии
Дата и место
День рождения Московской консерватории пройдет в Большом зале имени П.И. Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, 13/6. Концерт состоится 13 сентября.
О событии
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории выступит под управлением Анатолия Левина. Равиль Ислямов исполнит партию на скрипке. Музыка наполнит зал яркими мелодиями и живым звуком.
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- Выбор мест на схеме
- Бронирование через сайт
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