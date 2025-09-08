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О мероприятии
Концерт памяти Алексея Николаевича Селезнёва, заслуженного артиста РФ и выдающегося виолончелиста, пройдет в стенах Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это событие приурочено к 70-летию со дня его рождения и станет данью уважения великому музыканту, оставившему неизгладимый след в мире классической музыки.
Алексей Селезнёв был не только выдающимся исполнителем, но и талантливым педагогом. С 1990 года он преподавал в Московской консерватории на кафедрах виолончели и истории и теории исполнительства. Его авторские курсы по методике обучения игре на виолончели и истории смычкового искусства привлекали студентов своей глубиной и уникальным подходом.
На сцене Консерватории имени Чайковского выступят известные музыканты, с которыми Алексей Николаевич играл в ансамблях: Святослав Рихтер, Юрий Башмет, Илья Груберг, Константин Орбелян, Валентин Фейгин, Давид Герингас и Маринэ Яшвили. В составе струнного квартета Москонцерта он дал множество концертов как в крупнейших городах России, так и за рубежом — от Польши до Австралии.
Концерт пройдет на одной из самых престижных площадок Москвы — в Малом зале Консерватории имени Чайковского. Этот зал известен своей великолепной акустикой и богатой историей музыкальных событий мирового уровня.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал