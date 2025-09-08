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Билеты на концерт памяти А.Н. Селезнева в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
8 сент. 19:00
пн, 8 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт памяти Алексея Николаевича Селезнёва, заслуженного артиста РФ и выдающегося виолончелиста, пройдет в стенах Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это событие приурочено к 70-летию со дня его рождения и станет данью уважения великому музыканту, оставившему неизгладимый след в мире классической музыки.

Алексей Селезнёв был не только выдающимся исполнителем, но и талантливым педагогом. С 1990 года он преподавал в Московской консерватории на кафедрах виолончели и истории и теории исполнительства. Его авторские курсы по методике обучения игре на виолончели и истории смычкового искусства привлекали студентов своей глубиной и уникальным подходом.

На сцене Консерватории имени Чайковского выступят известные музыканты, с которыми Алексей Николаевич играл в ансамблях: Святослав Рихтер, Юрий Башмет, Илья Груберг, Константин Орбелян, Валентин Фейгин, Давид Герингас и Маринэ Яшвили. В составе струнного квартета Москонцерта он дал множество концертов как в крупнейших городах России, так и за рубежом — от Польши до Австралии.

Концерт пройдет на одной из самых престижных площадок Москвы — в Малом зале Консерватории имени Чайковского. Этот зал известен своей великолепной акустикой и богатой историей музыкальных событий мирового уровня.

Не упустите возможность прикоснуться к наследию великого музыканта и насладиться живым исполнением классической музыки. Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня. Также вы можете купить билеты на нашем сайте для своих близких, чтобы подарить им незабываемый вечер в компании выдающихся исполнителей.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал