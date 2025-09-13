Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на концерт Дмитрия Каприна в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
13 сент. 19:00
сб, 13 сент, 19:00Заполнить заявку

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки с участием выдающегося пианиста Дмитрия Каприна, который состоится в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Этот концерт станет настоящим подарком для ценителей фортепианной музыки, ведь в программе прозвучат произведения великих композиторов Александра Скрябина и Сергея Рахманинова.

Консерватория им. Чайковского — это не только престижное учебное заведение, но и одна из главных концертных площадок Москвы, известная своей великолепной акустикой и богатой историей. Здесь выступали многие легендарные музыканты, и теперь у вас есть возможность насладиться исполнением Дмитрия Каприна в этом уникальном пространстве.

В программе концерта прозвучат такие шедевры Скрябина, как Пять прелюдий (соч. 16), Фантазия (соч. 28), а также Соната №8 (соч. 66). Музыка Рахманинова будет представлена Шестью музыкальными моментами (соч. 16) и Вариациями на тему Корелли (соч. 42). Эти произведения отличаются глубиной и эмоциональной насыщенностью, а виртуозное исполнение Дмитрия Каприна позволит раскрыть все их тонкости.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Купить билеты на нашем сайте — это простой и удобный способ обеспечить себе место на концерте. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем поторопиться.

Погрузитесь в мир классической музыки вместе с Дмитрием Каприным в Консерватории им. Чайковского. Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал