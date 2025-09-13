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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки с участием выдающегося пианиста Дмитрия Каприна, который состоится в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Этот концерт станет настоящим подарком для ценителей фортепианной музыки, ведь в программе прозвучат произведения великих композиторов Александра Скрябина и Сергея Рахманинова.
Консерватория им. Чайковского — это не только престижное учебное заведение, но и одна из главных концертных площадок Москвы, известная своей великолепной акустикой и богатой историей. Здесь выступали многие легендарные музыканты, и теперь у вас есть возможность насладиться исполнением Дмитрия Каприна в этом уникальном пространстве.
В программе концерта прозвучат такие шедевры Скрябина, как Пять прелюдий (соч. 16), Фантазия (соч. 28), а также Соната №8 (соч. 66). Музыка Рахманинова будет представлена Шестью музыкальными моментами (соч. 16) и Вариациями на тему Корелли (соч. 42). Эти произведения отличаются глубиной и эмоциональной насыщенностью, а виртуозное исполнение Дмитрия Каприна позволит раскрыть все их тонкости.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Купить билеты на нашем сайте — это простой и удобный способ обеспечить себе место на концерте. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем поторопиться.
Погрузитесь в мир классической музыки вместе с Дмитрием Каприным в Консерватории им. Чайковского. Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал