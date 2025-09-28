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О мероприятии
Дата и место
Концерт «Путешествие в страну Органию» пройдет в Москве. Место — Концертный зал имени Н. Я. Мясковского. Адрес: ул. Большая Никитская, 13/2.
Описание события
Софья Иглицкая исполнит органные произведения. Прозвучат сочинения Пахельбеля, Куперена, Баха, Гедике. Программа подойдет ценителям классики. Зрители услышат живую музыку.
Способы покупки
- Выберите места на сайте через схему зала.
- Забронируйте по телефону с помощью менеджера.
- Стоимость зависит от расположения кресел.
Купить билеты можно онлайн на сайте с безопасной оплатой. Актуальные цены и свободные места указаны там же.
Ближайшие мероприятия
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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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