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Билеты на концерт «Путешествие в страну Органию» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика0+
28 сент. 14:00
вс, 28 сент, 14:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место

Концерт «Путешествие в страну Органию» пройдет в Москве. Место — Концертный зал имени Н. Я. Мясковского. Адрес: ул. Большая Никитская, 13/2.

Описание события

Софья Иглицкая исполнит органные произведения. Прозвучат сочинения Пахельбеля, Куперена, Баха, Гедике. Программа подойдет ценителям классики. Зрители услышат живую музыку.

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ср, 00:00
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