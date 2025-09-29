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Билеты на концерт Анастасии Гамалей-Воскресенской в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
29 сент. 19:00
пн, 29 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Великолепная сцена Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского вновь станет свидетелем незабываемого музыкального события - концерта Анастасии Гамалей-Воскресенской. Вечер, полный гармонии и музыкального вдохновения, несомненно, оставит глубокий след в сердцах всех его зрителей.

Программа, подготовленная для этого вечера, впечатлит даже самых требовательных меломанов. В ее состав входят изысканные произведения И. С. Баха, которые зарядят атмосферу энергией и благородством его творческого гения. Начиная с потрясающей Арии из Сюиты № 3 для оркестра, BWV 1068 и заканчивая грандиозным Двойным концертом до минор, BWV 1062, каждая нота проникнет в душу слушателей, заставив их пережить неповторимые эмоции.

Концерт Анастасии Гамалей-Воскресенской пройдет на одной из самых престижных площадок Москвы - сцене Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это заветное место творчества и величия, где музыканты из всего мира собираются для высококлассной интепретации произведений классической музыки. Обладая прекрасной акустикой и роскошным интерьером, консерватория создает неповторимую атмосферу, раскрывая все нюансы музыкальных материалов.

Не упустите возможность погрузиться в уникальное музыкальное путешествие! Билеты на концерт Анастасии Гамалей-Воскресенской можно приобрести онлайн, чтобы избежать лишних хлопот. Величественность Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского прекрасно сочетается с профессионализмом и мастерством Анастасии Гамалей-Воскресенской, что создает уникальный музыкальный опыт для каждого пришедшего на концерт.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

3
ср, 19:00
сентября

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Открытие сезона в Большом зале консерватории

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13
сб, 19:00
сентября

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пн, 19:00
сентября

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