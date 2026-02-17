Консерватория
Чайковский. Лебединое озеро

Билеты на концерт Чайковский. Лебединое озеро в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
17 фев. 19:00

О мероприятии

Дата

17 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

Концерт «Лебединое озеро» пройдет 17 февраля в Консерватории Чайковского по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6. Это событие станет ярким моментом в культурной жизни города.

О концерте

Музыкально-литературная программа «Лебединое озеро» дарит слушателям возможность погрузиться в атмосферу средневековых преданий под музыку Петра Ильича Чайковского. Наталия Макуни и Анастасия Юсупова написали сценарий, который открывает зрителям волшебный мир сказок и мифов. Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова исполнит произведения под руководством Филиппа Чижевского. Дмитрий Юровский возьмет на себя партию дирижёра, а Евгений Князев выступит с художественным словом.

Билеты на концерт

Купить билеты можно на сайте или по телефону. Вы легко выберете удобные места на интерактивной схеме зала и оплатите заказ безопасно. Стоимость зависит от выбранного сектора — доступны как позиции у сцены, так и варианты в других рядах.

  • Схема зала помогает подобрать подходящее место для приятного просмотра.
  • Онлайн-оформление экономит время и позволяет быстро забронировать нужный билет.
  • Заказ по телефону дает возможность получить консультацию специалиста по всем вопросам.

Не упустите возможность стать гостем этого события и услышать произведения великих композиторов в живом исполнении!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
