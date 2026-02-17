Оставить заявку
О мероприятии
Дата
17 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Концерт «Лебединое озеро» пройдет 17 февраля в Консерватории Чайковского по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6. Это событие станет ярким моментом в культурной жизни города.
О концерте
Музыкально-литературная программа «Лебединое озеро» дарит слушателям возможность погрузиться в атмосферу средневековых преданий под музыку Петра Ильича Чайковского. Наталия Макуни и Анастасия Юсупова написали сценарий, который открывает зрителям волшебный мир сказок и мифов. Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова исполнит произведения под руководством Филиппа Чижевского. Дмитрий Юровский возьмет на себя партию дирижёра, а Евгений Князев выступит с художественным словом.
Билеты на концерт
Купить билеты можно на сайте или по телефону. Вы легко выберете удобные места на интерактивной схеме зала и оплатите заказ безопасно. Стоимость зависит от выбранного сектора — доступны как позиции у сцены, так и варианты в других рядах.
- Схема зала помогает подобрать подходящее место для приятного просмотра.
- Онлайн-оформление экономит время и позволяет быстро забронировать нужный билет.
- Заказ по телефону дает возможность получить консультацию специалиста по всем вопросам.
Не упустите возможность стать гостем этого события и услышать произведения великих композиторов в живом исполнении!