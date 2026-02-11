Оставить заявку
О мероприятии
Да�та
11 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место и дата проведения
Концерт «Шедевры русских композиторов» пройдет в Москве, в Консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Событие состоится 11 февраля и подарит яркие эмоции всем любителям классической музыки.
О концерте
В этот вечер гости услышат произведения известных русских авторов, чьи работы ценят во многих странах. В программе — Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, сочетающий глубокую лирику и динамичное развитие. Также прозвучат «Половецкие пляски» Александра Бородина из оперы «Князь Игорь» и «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова из оперы «Сказка о царе Салтане». Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета исполнит эти и другие номера, а Константин Хачикян выступит солистом на фортепиано.
Билеты на концерт онлайн
Вы можете купить билеты на это событие разными способами. На сайте представлена удобная схема зала для самостоятельного выбора мест — от первых рядов до более спокойных зон. Стоимость зависит от расположения кресел. Оформите заказ через интернет, оплатите безопасно и получите электронный билет.
Также действует телефонная поддержка: специалисты подскажут подходящие варианты и ответят на любые вопросы.
- Самостоятельный выбор мест на схеме зала
- Онлайн-бронирование через сайт
- Оформление заказа по телефону
- Разные цены в зависимости от зоны
Не упустите шанс услышать знаменитые произведения в исполнении лучших музыкантов страны. Купить билеты можно прямо сейчас.