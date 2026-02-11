Консерватория
Шедевры русских композиторов. Рахманинов. Концерт № 3. Бородин. Полове

Билеты на концерт Шедевры русских композиторов. Рахманинов. Концерт № 3. Бородин. Половецкие пляски. Римский-Корсаков. Полёт шмеля в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
11 фев. 19:00

О мероприятии

Дата

11 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место и дата проведения

Концерт «Шедевры русских композиторов» пройдет в Москве, в Консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Событие состоится 11 февраля и подарит яркие эмоции всем любителям классической музыки.

О концерте

В этот вечер гости услышат произведения известных русских авторов, чьи работы ценят во многих странах. В программе — Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, сочетающий глубокую лирику и динамичное развитие. Также прозвучат «Половецкие пляски» Александра Бородина из оперы «Князь Игорь» и «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова из оперы «Сказка о царе Салтане». Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета исполнит эти и другие номера, а Константин Хачикян выступит солистом на фортепиано.

Билеты на концерт онлайн

Вы можете купить билеты на это событие разными способами. На сайте представлена удобная схема зала для самостоятельного выбора мест — от первых рядов до более спокойных зон. Стоимость зависит от расположения кресел. Оформите заказ через интернет, оплатите безопасно и получите электронный билет.

Также действует телефонная поддержка: специалисты подскажут подходящие варианты и ответят на любые вопросы.

  • Самостоятельный выбор мест на схеме зала
  • Онлайн-бронирование через сайт
  • Оформление заказа по телефону
  • Разные цены в зависимости от зоны

Не упустите шанс услышать знаменитые произведения в исполнении лучших музыкантов страны. Купить билеты можно прямо сейчас.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
