Рахманинов. Концерт № 2. Чайковский. Ромео и Джульетта

Билеты на концерт Рахманинов. Концерт № 2. Чайковский. Ромео и Джульетта в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
14 фев. 19:00

О мероприятии

Дата

14 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место и время концерта

14 февраля Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского откроет свои двери для музыкального вечера. Гостей ждут по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6. В этот день слушатели услышат произведения известных русских авторов.

Программа вечера

В этот вечер прозвучат два ярких произведения классики. Симфонический оркестр исполнит увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» Петра Ильича Чайковского, вдохновленную трагедией Шекспира. Эта музыка передает чувства любви и противостояния, заложенные в знаменитой пьесе.

Затем зрители услышат Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова — сочинение, которое выделяется глубиной и красотой мелодий.

Симфонический оркестр ГАСК России выступит под руководством Валерия Полянского и Максима Мохорева. За роялем — пианист Филипп Руденко, который погрузит публику в атмосферу шедевров.

Билеты на концерт

Купить билеты можно на нашем сайте — здесь доступна интерактивная схема зала для выбора подходящих мест. Цена зависит от выбранной позиции, поэтому каждый найдет удобный вариант.

  • Выберите места на схеме зала онлайн.
  • Оформите заказ через сайт с безопасной оплатой.
  • Позвоните по телефону и получите консультацию специалиста.

Почувствуйте атмосферу живого исполнения и станьте частью этого события!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
