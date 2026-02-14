Оставить заявку
О мероприятии
Дата
14 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место и время концерта
14 февраля Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского откроет свои двери для музыкального вечера. Гостей ждут по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6. В этот день слушатели услышат произведения известных русских авторов.
Программа вечера
В этот вечер прозвучат два ярких произведения классики. Симфонический оркестр исполнит увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» Петра Ильича Чайковского, вдохновленную трагедией Шекспира. Эта музыка передает чувства любви и противостояния, заложенные в знаменитой пьесе.
Затем зрители услышат Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова — сочинение, которое выделяется глубиной и красотой мелодий.
Симфонический оркестр ГАСК России выступит под руководством Валерия Полянского и Максима Мохорева. За роялем — пианист Филипп Руденко, который погрузит публику в атмосферу шедевров.
Билеты на концерт
Купить билеты можно на нашем сайте — здесь доступна интерактивная схема зала для выбора подходящих мест. Цена зависит от выбранной позиции, поэтому каждый найдет удобный вариант.
- Выберите места на схеме зала онлайн.
- Оформите заказ через сайт с безопасной оплатой.
- Позвоните по телефону и получите консультацию специалиста.
Почувствуйте атмосферу живого исполнения и станьте частью этого события!