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О мероприятии
24 октября в стенах Консерватории им. Чайковского состоится долгожданный концерт Анны Трушковой, посвященный произведениям Фридерика Шопена. На сцене Великого зала прозвучат 24 этюда — 12 этюдов, соч. 10 и 12 этюдов, соч. 25. Это уникальная возможность насладиться виртуозным исполнением одного из самых сложных фортепианных циклов в истории классической музыки.
Анна Трушкова — выдающаяся пианистка, чья карьера началась с победы на Международном фортепианном конкурсе русской музыки имени М.А. Балакирева в 2008 году. Обладательница многочисленных наград, она продолжает покорять сердца слушателей по всему миру. Её исполнение отличается глубокой эмоциональностью и техническим совершенством, что подтверждают специальные призы за виртуозность и исполнение этюдов-картин на престижных конкурсах.
Консерватория им. Чайковского — один из самых значимых музыкальных центров России, известный своей богатой историей и великолепной акустикой. Великолепный зал, в котором пройдёт концерт, создаст идеальные условия для полного погружения в музыку Шопена.
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Ближайшие мероприятия
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�Классика
Открытие сезона в Большом зале консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
День рождения Московской консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал