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Билеты на концерт Анны Трушковой «Ф. Шопен. 24 этюда» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
14 окт. 19:00
вт, 14 окт, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

24 октября в стенах Консерватории им. Чайковского состоится долгожданный концерт Анны Трушковой, посвященный произведениям Фридерика Шопена. На сцене Великого зала прозвучат 24 этюда — 12 этюдов, соч. 10 и 12 этюдов, соч. 25. Это уникальная возможность насладиться виртуозным исполнением одного из самых сложных фортепианных циклов в истории классической музыки.

Анна Трушкова — выдающаяся пианистка, чья карьера началась с победы на Международном фортепианном конкурсе русской музыки имени М.А. Балакирева в 2008 году. Обладательница многочисленных наград, она продолжает покорять сердца слушателей по всему миру. Её исполнение отличается глубокой эмоциональностью и техническим совершенством, что подтверждают специальные призы за виртуозность и исполнение этюдов-картин на престижных конкурсах.

Консерватория им. Чайковского — один из самых значимых музыкальных центров России, известный своей богатой историей и великолепной акустикой. Великолепный зал, в котором пройдёт концерт, создаст идеальные условия для полного погружения в музыку Шопена.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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3
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