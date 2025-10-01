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Билеты на концерт Валентина Малинина в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
1 окт. 19:00
ср, 1 окт, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Незабываемый вечер классической музыки состоится в легендарной Консерватории имени Чайковского. Концерт выдающегося пианиста Валентина Малинина станет настоящим праздником для всех любителей фортепианной музыки.

Консерватория имени Чайковского — это не просто концертный зал, а настоящий храм музыки, где стены хранят воспоминания о выступлениях великих мастеров. Здесь каждый звук обретает особую глубину и эмоциональную насыщенность, что делает каждое выступление поистине уникальным.

Валентин Малинин представит вашему вниманию тщательно подобранную программу, в которую вошли шедевры великих композиторов. Вечер начнется с трех сонат Людвига ван Бетховена, каждая из которых раскрывает свои уникальные музыкальные образы: от светлой и жизнерадостной № 24 фа-диез мажор, до драматичной и страстной № 5 до минор. Завершит блок сонат изысканная и философская № 30 ми мажор, соч. 109.

Далее прозвучит утонченная «Сонатина» Мориса Равеля, в которой каждый такт наполнен изяществом и французским шармом. Следом за ней — «Бурлески» Бела Бартока, произведение, полное экспрессии и ярких контрастов. Завершит вечер Соната № 4 до минор Сергея Прокофьева, в которой композитор виртуозно сочетает лирические и драматические элементы.

Погрузитесь в мир классической музыки и насладитесь виртуозным исполнением Валентина Малинина. Купить билеты на нашем сайте — это ваш первый шаг к встрече с прекрасным. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Купить билеты на нашем сайте легко и удобно, а впечатления от концерта останутся с вами надолго.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

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13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
сб, 19:00
сентября

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День рождения Московской консерватории

Консерватория им. Чайковского, Большой зал