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Билеты на концерт класса профессора И. В. Осиповой в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
28 сент. 19:00
вс, 28 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт класса профессора И. В. Осиповой в Консерватории им. Чайковского — это событие, которое привлекает внимание ценителей классической музыки. Профессор Осипова известна своим мастерством и педагогическим талантом, подготовившим множество выдающихся музыкантов. Концерт состоится в одном из самых престижных музыкальных учреждений России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это место, где традиции и современность встречаются на сцене, создавая уникальную атмосферу.

Консерватория им. Чайковского славится своей историей и архитектурой. Зал, в котором пройдет концерт, отличается великолепной акустикой и элегантным интерьером, что делает каждое музыкальное выступление здесь поистине незабываемым. Студенты профессора Осиповой исполнят произведения классического репертуара, демонстрируя высокий уровень подготовки и музыкальную чувствительность.

Приглашаем всех желающих насладиться музыкой в исполнении талантливых учеников и их наставника. Чтобы стать частью этого музыкального события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите возможность услышать живое исполнение классических произведений в исполнении будущих звезд музыкальной сцены.

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее купить билеты на нашем сайте. Ощутите атмосферу настоящего музыкального праздника в стенах Консерватории им. Чайковского и поддержите молодых музыкантов на их пути к вершинам музыкального искусства.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
сб, 19:00
сентября

Оркестр

День рождения Московской консерватории

Консерватория им. Чайковского, Большой зал