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Билеты на концерт Игоря Михайловского, Владимира Парамонова в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
26 июн. 19:00
чт, 26 июн, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского, где выступят выдающиеся музыканты Игорь Михайловский (флейта) и Владимир Парамонов (фортепиано). Этот концерт станет настоящим праздником для всех ценителей высококлассного исполнения и изысканного репертуара.

Игорь Михайловский, признанный мастер игры на флейте, известен своим виртуозным стилем и глубоким пониманием музыкальных произведений. В его исполнении музыка обретает новое звучание, поражая слушателей тонкостью нюансов и эмоциональной глубиной. Владимир Парамонов, в свою очередь, дополняет дуэт блестящей игрой на фортепиано, создавая гармоничное музыкальное полотно.

Концерт пройдет в Большом зале Консерватории им. Чайковского — одном из самых престижных и исторически значимых концертных залов Москвы. Этот зал славится своей великолепной акустикой и уникальной атмосферой, что делает каждое мероприятие здесь поистине особенным.

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Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в сердце Москвы!

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ср, 00:00
декабря

Сертификат

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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вс, 19:00
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