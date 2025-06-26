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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского, где выступят выдающиеся музыканты Игорь Михайловский (флейта) и Владимир Парамонов (фортепиано). Этот концерт станет настоящим праздником для всех ценителей высококлассного исполнения и изысканного репертуара.
Игорь Михайловский, признанный мастер игры на флейте, известен своим виртуозным стилем и глубоким пониманием музыкальных произведений. В его исполнении музыка обретает новое звучание, поражая слушателей тонкостью нюансов и эмоциональной глубиной. Владимир Парамонов, в свою очередь, дополняет дуэт блестящей игрой на фортепиано, создавая гармоничное музыкальное полотно.
Концерт пройдет в Большом зале Консерватории им. Чайковского — одном из самых престижных и исторически значимых концертных залов Москвы. Этот зал славится своей великолепной акустикой и уникальной атмосферой, что делает каждое мероприятие здесь поистине особенным.
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Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в сердце Москвы!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал