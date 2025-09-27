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Билеты на концерт Анастасии Уваровой, Анастасии Красиковой в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
27 сент. 14:00
сб, 27 сент, 14:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Насладитесь концертом классической музыки в стенах легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского! На сцене выступят талантливые студентки Московской государственной консерватории — Анастасия Уварова и Анастасия Красикова.

Эти молодые, но уже зарекомендовавшие себя исполнительницы, покорили сердца слушателей своим мастерством и глубиной интерпретации музыкальных произведений. В мае 2025 года они с успехом выступили на торжественном открытии художественной экспозиции «Видение розы», посвящённой балету Михаила Фокина, где их исполнение вызвало восторг публики и критиков.

Концерт в Консерватории им. Чайковского станет уникальной возможностью насладиться живым исполнением классических шедевров в исполнении Анастасии Уваровой и Анастасии Красиковой. Программа концерта обещает быть разнообразной и насыщенной, включающей как известные произведения, так и менее популярные, но не менее впечатляющие композиции.

Консерватория им. Чайковского — это не просто концертный зал, а историческая площадка, где звучали произведения великих композиторов и выступали выдающиеся музыканты со всего мира. Зал славится своей великолепной акустикой и атмосферой, которая позволяет каждому зрителю полностью погрузиться в музыку.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал