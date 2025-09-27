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О мероприятии
Насладитесь концертом классической музыки в стенах легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского! На сцене выступят талантливые студентки Московской государственной консерватории — Анастасия Уварова и Анастасия Красикова.
Эти молодые, но уже зарекомендовавшие себя исполнительницы, покорили сердца слушателей своим мастерством и глубиной интерпретации музыкальных произведений. В мае 2025 года они с успехом выступили на торжественном открытии художественной экспозиции «Видение розы», посвящённой балету Михаила Фокина, где их исполнение вызвало восторг публики и критиков.
Концерт в Консерватории им. Чайковского станет уникальной возможностью насладиться живым исполнением классических шедевров в исполнении Анастасии Уваровой и Анастасии Красиковой. Программа концерта обещает быть разнообразной и насыщенной, включающей как известные произведения, так и менее популярные, но не менее впечатляющие композиции.
Консерватория им. Чайковского — это не просто концертный зал, а историческая площадка, где звучали произведения великих композиторов и выступали выдающиеся музыканты со всего мира. Зал славится своей великолепной акустикой и атмосферой, которая позволяет каждому зрителю полностью погрузиться в музыку.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал