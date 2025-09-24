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Билеты на концерт «Памяти Людмилы Рощиной» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
24 сент. 19:00
ср, 24 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Памяти Людмилы Рощиной» в Консерватории им. Чайковского — это музыкальное событие, посвященное выдающемуся Заслуженному деятелю искусств Людмиле Владимировне Рощиной. Это мероприятие станет особым моментом для всех ценителей классической музыки и почитателей таланта этой великой пианистки и педагога.

Концерт пройдет в одном из самых престижных залов Москвы — Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Этот зал славится своей великолепной акустикой и богатой историей, что делает его идеальным местом для проведения таких памятных мероприятий.

Здесь выступали многие известные музыканты, и каждый концерт становится значимым событием в культурной жизни столицы.

В программе вечера прозвучат произведения классических композиторов, которые были особенно близки Людмиле Рощиной. Исполнители — талантливые музыканты, ученики и коллеги Рощиной, которые продолжат её музыкальное наследие и отдадут дань уважения её вкладу в искусство.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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вс, 19:00
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