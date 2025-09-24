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О мероприятии
Концерт «Памяти Людмилы Рощиной» в Консерватории им. Чайковского — это музыкальное событие, посвященное выдающемуся Заслуженному деятелю искусств Людмиле Владимировне Рощиной. Это мероприятие станет особым моментом для всех ценителей классической музыки и почитателей таланта этой великой пианистки и педагога.
Концерт пройдет в одном из самых престижных залов Москвы — Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Этот зал славится своей великолепной акустикой и богатой историей, что делает его идеальным местом для проведения таких памятных мероприятий.
Здесь выступали многие известные музыканты, и каждый концерт становится значимым событием в культурной жизни столицы.
В программе вечера прозвучат произведения классических композиторов, которые были особенно близки Людмиле Рощиной. Исполнители — талантливые музыканты, ученики и коллеги Рощиной, которые продолжат её музыкальное наследие и отдадут дань уважения её вкладу в искусство.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал