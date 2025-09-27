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О мероприятии
Дата и место
Концерт «Памяти Наталии Шаховской» пройдет в Малом зале Консерватории им. Чайковского. Адрес: ул. Большая Никитская, 13/6, Москва. Начало — 27 сентября.
О событии
Вечер посвящен Наталии Шаховской. Виолончелистка внесла вклад в музыку России. Артистка СССР получила награды и признание. Прозвучат произведения, связанные с ее творчеством. Музыка передаст атмосферу и эмоции сцены.
Билеты
Купить билеты можно на сайте. Стоимость зависит от выбранного места. Доступна схема зала для выбора позиции.
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- Заказ по телефону с консультацией оператора.
Посетители услышат живое исполнение и проникнутся музыкой талантливых артистов.
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