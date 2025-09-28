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Билеты на спектакль «Три поросёнка» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоДетский спектакль3+
28 сент. 11:00
вс, 28 сент, 11:00Заполнить заявкувс, 28 сент, 13:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Обратите внимание, возможна смена актёрского состава.

Режиссёр: Денис Несолёный.

Актёрский состав: Денис Несолёный, Дарья Пантелеева/Оксана Сидорчик.

Сюжет

Кукольная постановка «Три поросёнка» показывает новую интерпретацию истории о братьях и их борьбе с Волком. Артисты используют веники, корзины, создают необычное действие, превращая обычные предметы в элементы спектакля.

Место проведения

Показ проходит в концертном зале имени И. К. Архиповой при консерватории имени П. И. Чайковского по адресу: Брюсов переулок, дом 2/14, строение 8. Зал отличается акустикой и удобством для зрителей.

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декабря

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