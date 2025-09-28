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О мероприятии
Обратите внимание, возможна смена актёрского состава.
Режиссёр: Денис Несолёный.
Актёрский состав: Денис Несолёный, Дарья Пантелеева/Оксана Сидорчик.
Сюжет
Кукольная постановка «Три поросёнка» показывает новую интерпретацию истории о братьях и их борьбе с Волком. Артисты используют веники, корзины, создают необычное действие, превращая обычные предметы в элементы спектакля.
Место проведения
Показ проходит в концертном зале имени И. К. Архиповой при консерватории имени П. И. Чайковского по адресу: Брюсов переулок, дом 2/14, строение 8. Зал отличается акустикой и удобством для зрителей.
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- Выбор мест через схему зала.
- Оплата производится онлайн.
- Бронирование возможно по телефону.
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