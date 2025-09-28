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Билеты на концерт Государственного квартета им. Глинки в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
28 сент. 14:00
вс, 28 сент, 14:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место

Концерт Государственного квартета имени Глинки пройдет 28 сентября. Место — Малый зал консерватории имени П. И. Чайковского, Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6.

Описание

Государственный квартет имени Глинки отмечает 75 лет со дня основания. Виолончелист Олег Смирнов празднует 50 лет творческой деятельности. На сцену выйдут Алина Литвинова, Кристина Курвиц, Мария Теплякова, Мария Михайловская.

В концерте выступят Андрей Михайловский (кларнет) и Басиния Шульман (фортепиано). Ведущий — Иосиф Тавор. Прозвучат произведения Брамса и Дворжака.

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