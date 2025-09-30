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О мероприятии
Дата и место
Концерт класса профессора А. Е. Винницкого пройдет в Малом зале консерватории имени П. И. Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6.
Описание
На сцене выступят ученики скрипача Александра Емельяновича Винницкого. Педагог занимает должность профессора кафедры скрипки Московской консерватории. Винницкий обучал студентов в Высшей международной школе Фьезоле и Академии имени Яна Сибелиуса. Его воспитанники получали награды на конкурсах Королевы Елизаветы в Брюсселе и имени Чайковского в Москве.
Билеты
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- Цена зависит от расположения кресла.
Купить билеты можно для посещения концерта и прослушивания классических произведений вживую.
Сайт содержит информацию о стоимости, наличии мест и вариантах оформления заказа через интернет или по телефону.
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