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Билеты на концерт класса профессора А. Е. Винницкого в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
30 сент. 19:00
вт, 30 сент, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место

Концерт класса профессора А. Е. Винницкого пройдет в Малом зале консерватории имени П. И. Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6.

Описание

На сцене выступят ученики скрипача Александра Емельяновича Винницкого. Педагог занимает должность профессора кафедры скрипки Московской консерватории. Винницкий обучал студентов в Высшей международной школе Фьезоле и Академии имени Яна Сибелиуса. Его воспитанники получали награды на конкурсах Королевы Елизаветы в Брюсселе и имени Чайковского в Москве.

Билеты

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Купить билеты можно для посещения концерта и прослушивания классических произведений вживую.

Сайт содержит информацию о стоимости, наличии мест и вариантах оформления заказа через интернет или по телефону.

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31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

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