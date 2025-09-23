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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского. Концерт «Шопен. Дворжак. Брамс» станет ярким событием в мире музыкального искусства, объединив произведения великих композиторов и мастерство талантливых исполнителей.
В программе вечера прозвучат шедевры музыкальной классики: Концерт №1 Фридерика Шопена, Славянские танцы Антонина Дворжака и Венгерские танцы Иоганнеса Брамса. Эти произведения исполнят музыканты симфонического оркестра «Академия Русской Музыки», под руководством дирижера Ивана Никифорчина. Особое внимание заслуживает выступление солиста Константина Хачикяна, который своим виртуозным исполнением на фортепиано придаст концерту особую атмосферу.
Консерватория им. Чайковского — это не только историческое здание с великолепной акустикой, но и место, где рождаются и оживают музыкальные традиции. Зал консерватории известен своей уникальной атмосферой, которая способствует полному погружению в мир звуков.
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Открытие сезона в Большом зале консерватории
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День рождения Московской консерватории
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Консерватория им. Чайковского, Малый зал