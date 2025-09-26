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О мероприятии
Приглашаем вас на концерт выдающихся музыкантов Петра Федотова и Марины Яхлаковой, который состоится в стенах знаменитой Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением классической музыки в одном из самых престижных концертных залов России.
Пётр Федотов — талантливый скрипач, завоевавший признание на международной арене. Его победа на VII Международном конкурсе имени Ф. Листа в Германии в 2011 году стала важной вехой в его карьере и подтвердила его мастерство и артистизм. В дуэте с ним выступит Марина Яхлакова — виртуозная пианистка, известная своим глубоким пониманием музыкальных произведений и тонким чувством стиля.
Концерт пройдёт в Большом зале консерватории, который славится своей великолепной акустикой и исторической значимостью. Этот зал стал местом выступлений многих выдающихся музыкантов и композиторов, и его атмосфера способствует полному погружению в мир музыки.
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�Классика
Открытие сезона в Большом зале консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
День рождения Московской консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал