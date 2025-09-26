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Билеты на концерт Петра Федотова, Марины Яхлаковой в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
26 сент. 19:00
пт, 26 сент, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на концерт выдающихся музыкантов Петра Федотова и Марины Яхлаковой, который состоится в стенах знаменитой Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением классической музыки в одном из самых престижных концертных залов России.

Пётр Федотов — талантливый скрипач, завоевавший признание на международной арене. Его победа на VII Международном конкурсе имени Ф. Листа в Германии в 2011 году стала важной вехой в его карьере и подтвердила его мастерство и артистизм. В дуэте с ним выступит Марина Яхлакова — виртуозная пианистка, известная своим глубоким пониманием музыкальных произведений и тонким чувством стиля.

Концерт пройдёт в Большом зале консерватории, который славится своей великолепной акустикой и исторической значимостью. Этот зал стал местом выступлений многих выдающихся музыкантов и композиторов, и его атмосфера способствует полному погружению в мир музыки.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

3
ср, 19:00
сентября

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13
сб, 19:00
сентября

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пн, 19:00
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