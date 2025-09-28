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Билеты на концерт «Равель. Вагнер. Лист» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
28 сент. 19:00
вс, 28 сент, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Равель. Вагнер. Лист», который состоится в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. Это мероприятие станет настоящим праздником для ценителей классической музыки, предоставив возможность насладиться произведениями выдающихся композиторов в исполнении Симфонического оркестра «Академия русской музыки».

Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, известна своей богатой историей и великолепной акустикой. Это одно из самых престижных мест для проведения концертов классической музыки, где выступали многие выдающиеся музыканты мира.

В этот вечер за дирижерским пультом будет стоять талантливый Иван Никифорчин, чье мастерство и глубокое понимание музыкального материала обеспечат особую атмосферу исполнения. Солистом выступит виртуозный пианист Филипп Копачевский, чья игра завораживает и вдохновляет слушателей.

В программе концерта прозвучат шедевры Мориса Равеля, Рихарда Вагнера и Ференца Листа — композиторов, чьи произведения давно стали классикой мирового музыкального наследия.

Не упустите возможность окунуться в мир великой музыки и насладиться живым исполнением в одном из лучших концертных залов страны. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас, чтобы обеспечить себе место на этом исключительном событии.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

3
ср, 19:00
сентября

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сб, 19:00
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