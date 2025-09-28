Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый концерт «Равель. Вагнер. Лист», который состоится в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. Это мероприятие станет настоящим праздником для ценителей классической музыки, предоставив возможность насладиться произведениями выдающихся композиторов в исполнении Симфонического оркестра «Академия русской музыки».
Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, известна своей богатой историей и великолепной акустикой. Это одно из самых престижных мест для проведения концертов классической музыки, где выступали многие выдающиеся музыканты мира.
В этот вечер за дирижерским пультом будет стоять талантливый Иван Никифорчин, чье мастерство и глубокое понимание музыкального материала обеспечат особую атмосферу исполнения. Солистом выступит виртуозный пианист Филипп Копачевский, чья игра завораживает и вдохновляет слушателей.
В программе концерта прозвучат шедевры Мориса Равеля, Рихарда Вагнера и Ференца Листа — композиторов, чьи произведения давно стали классикой мирового музыкального наследия.
Не упустите возможность окунуться в мир великой музыки и насладиться живым исполнением в одном из лучших концертных залов страны. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас, чтобы обеспечить себе место на этом исключительном событии.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
�Классика
Открытие сезона в Большом зале консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
День рождения Московской консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал