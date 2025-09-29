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О мероприятии
Концерт «К 125-летию Александра Мосолова» в Консерватории имени Чайковского — это значимое событие для всех ценителей классической музыки. Вечер, посвященный выдающемуся композитору, пройдет в стенах одного из самых престижных музыкальных учреждений Москвы. Консерватория имени Чайковского славится своей историей и великолепной акустикой, что делает её идеальным местом для проведения такого рода мероприятий.
В программе концерта примут участие выдающиеся исполнители: сопрано Екатерина Кичигина, арфистка Софья Кипрская и пианистка Наталья Черкасова. Их мастерство и глубокое понимание музыкального наследия Мосолова создаст незабываемую атмосферу. Оркестр «Студия новой музыки» под управлением дирижера Евгения Сергеева исполнит произведения, которые раскрывают всю палитру эмоций и инновационных идей композитора.
Для тех, кто хочет прикоснуться к живой истории музыки и насладиться высоким искусством исполнения, этот концерт станет настоящим открытием. Вы можете купить билеты на нашем сайте, чтобы обеспечить себе место на этом особенном мероприятии.
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