О мероприятии
Дата
12 марта
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт орган-гала пройдет в одном из самых известных музыкальных залов России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это сердце музыкальной жизни страны, где расположены прославленные концертные площадки. Большой зал примет гостей на это масштабное событие. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О концерте
Гости увидят насыщенную программу, которая подарит радость всем поклонникам классики. В первой части прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди в необычном исполнении для органа и оркестра, а на экране появятся картины Ван Гога. Во второй половине публика услышит эффектное шоу с музыкой Карла Орфа «Кармина Бурана», чьи мелодии не оставляют равнодушными.
На сцену выйдут известные артисты: органист Эдженио Фаджиани из Сикстинской капеллы (Ватикан), Симфонический оркестр «Новая Россия», Хор капеллы имени Юрлова под руководством дирижера Алессандро Дагостини из Италии. Мощь двухсот музыкантов и симфонического органа Большого зала создаст по-настоящему яркое впечатление.
Если вы хотите погрузиться в атмосферу классической музыки и почувствовать силу живого исполнения, лучше заранее приобрести входные талоны.
- Вы сами выбираете места на интерактивной карте зала.
- Покупка доступна через наш сайт.
- Также можно оформить заказ по телефону — оператор подскажет оптимальные варианты и ответит на любые вопросы.
Цена зависит от расположения — вы решаете, где комфортнее наблюдать за происходящим: у сцены или чуть дальше. Актуальная стоимость всегда указана на сайте.
Купить билеты на Концерт орган-гала. Вивальди «Времена года» и Карл Орф «Кармина Бурана» стоит каждому, кто мечтает стать частью незабываемого вечера и услышать любимые произведения вживую в одном из лучших залов мира.