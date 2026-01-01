Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина
Орган-гала. Вивальди «Времена года» и Карл Орф «Кармина Бурана

Билеты на концерт орган-гала. Вивальди «Времена года» и Карл Орф «Кармина Бурана» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
12 мар. 19:00

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

О мероприятии

Дата

12 марта

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения

Концерт орган-гала пройдет в одном из самых известных музыкальных залов России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это сердце музыкальной жизни страны, где расположены прославленные концертные площадки. Большой зал примет гостей на это масштабное событие. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.

О концерте

Гости увидят насыщенную программу, которая подарит радость всем поклонникам классики. В первой части прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди в необычном исполнении для органа и оркестра, а на экране появятся картины Ван Гога. Во второй половине публика услышит эффектное шоу с музыкой Карла Орфа «Кармина Бурана», чьи мелодии не оставляют равнодушными.

На сцену выйдут известные артисты: органист Эдженио Фаджиани из Сикстинской капеллы (Ватикан), Симфонический оркестр «Новая Россия», Хор капеллы имени Юрлова под руководством дирижера Алессандро Дагостини из Италии. Мощь двухсот музыкантов и симфонического органа Большого зала создаст по-настоящему яркое впечатление.

Билеты на концерт орган-гала онлайн

Если вы хотите погрузиться в атмосферу классической музыки и почувствовать силу живого исполнения, лучше заранее приобрести входные талоны.

  • Вы сами выбираете места на интерактивной карте зала.
  • Покупка доступна через наш сайт.
  • Также можно оформить заказ по телефону — оператор подскажет оптимальные варианты и ответит на любые вопросы.

Цена зависит от расположения — вы решаете, где комфортнее наблюдать за происходящим: у сцены или чуть дальше. Актуальная стоимость всегда указана на сайте.

Купить билеты на Концерт орган-гала. Вивальди «Времена года» и Карл Орф «Кармина Бурана» стоит каждому, кто мечтает стать частью незабываемого вечера и услышать любимые произведения вживую в одном из лучших залов мира.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.