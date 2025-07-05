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Билеты на концерт «Рахманинов. Чайковский» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
5 июл. 19:00
сб, 5 июл, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

Концерт «Рахманинов. Чайковский» пройдет в Концертном зал Московской консерватории им. П.И. Чайковского, по адресу Большая Никитская ул., 13/6.

Про концерт и площадку

В программе прозвучат два знаменитых фортепианных концерта: «Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор» Петра Чайковского и «Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор» Сергея Рахманинова.

Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением дирижера Фёдора Безносикова исполнит эти произведения, погружая слушателей в мир русской музыки. В концерте выступят два талантливых пианиста: Алексей Мельников и Филипп Копачевский.

Концертный зал Московской консерватории им. П.И. Чайковского — это место, где история музыки соединяется с современностью. Звучание зала, отражающее традиции прошлого, и современные технологии создают уникальную атмосферу для восприятия музыки.

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Цена билетов на концерт зависит от выбранного места. Вы можете выбрать места ближе к сцене или более удаленные.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
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