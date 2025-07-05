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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт «Рахманинов. Чайковский» пройдет в Концертном зал Московской консерватории им. П.И. Чайковского, по адресу Большая Никитская ул., 13/6.
Про концерт и площадку
В программе прозвучат два знаменитых фортепианных концерта: «Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор» Петра Чайковского и «Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор» Сергея Рахманинова.
Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением дирижера Фёдора Безносикова исполнит эти произведения, погружая слушателей в мир русской музыки. В концерте выступят два талантливых пианиста: Алексей Мельников и Филипп Копачевский.
Концертный зал Московской консерватории им. П.И. Чайковского — это место, где история музыки соединяется с современностью. Звучание зала, отражающее традиции прошлого, и современные технологии создают уникальную атмосферу для восприятия музыки.
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Ближайшие мероприятия
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Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал