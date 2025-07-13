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Билеты на концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
13 июл. 19:00
вс, 13 июл, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Вас ожидает незабываемый вечер джаза в стенах легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского, где состоится концерт Большого джазового оркестра под руководством талантливого дирижёра и солиста Петра Востокова. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех ценителей джазовой музыки.

Консерватория имени П. И. Чайковского — это не просто концертная площадка, а символ музыкального искусства России, где каждый уголок пропитан историей и вдохновением великих мастеров. Зал консерватории славится своей великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в мир музыки.

Программа концерта включает в себя шедевры джазовой классики, которые не оставят равнодушными даже самых искушённых слушателей. Вас ждёт проникновенная «История любви» Фрэнсиса Лея, зажигательные ритмы «В джазе только девушки» Адольфа Дойча и чарующая «Серенада солнечной долины» Гленна Миллера. Не обойдётся без знаменитого «Каравана» Хуана Тизола и легендарной «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина, которые подарят вам целую гамму эмоций.

Пётр Востоков, признанный мастер своего дела, известен своим виртуозным исполнением и умением создавать неповторимую атмосферу на каждом концерте. Его страсть к музыке и безупречное чувство стиля делают каждое выступление настоящим событием.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Купить билеты на нашем сайте — это ваш шанс насладиться живым исполнением джазовых произведений в исполнении выдающегося оркестра. Спешите купить билеты на нашем сайте, ведь количество мест ограничено!

Приходите на уникальный концерт и погрузитесь в мир джаза вместе с Большим джазовым оркестром Петра Востокова!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

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8
пн, 19:00
сентября

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