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О мероприятии
Вас ожидает незабываемый вечер джаза в стенах легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского, где состоится концерт Большого джазового оркестра под руководством талантливого дирижёра и солиста Петра Востокова. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех ценителей джазовой музыки.
Консерватория имени П. И. Чайковского — это не просто концертная площадка, а символ музыкального искусства России, где каждый уголок пропитан историей и вдохновением великих мастеров. Зал консерватории славится своей великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в мир музыки.
Программа концерта включает в себя шедевры джазовой классики, которые не оставят равнодушными даже самых искушённых слушателей. Вас ждёт проникновенная «История любви» Фрэнсиса Лея, зажигательные ритмы «В джазе только девушки» Адольфа Дойча и чарующая «Серенада солнечной долины» Гленна Миллера. Не обойдётся без знаменитого «Каравана» Хуана Тизола и легендарной «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина, которые подарят вам целую гамму эмоций.
Пётр Востоков, признанный мастер своего дела, известен своим виртуозным исполнением и умением создавать неповторимую атмосферу на каждом концерте. Его страсть к музыке и безупречное чувство стиля делают каждое выступление настоящим событием.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Купить билеты на нашем сайте — это ваш шанс насладиться живым исполнением джазовых произведений в исполнении выдающегося оркестра. Спешите купить билеты на нашем сайте, ведь количество мест ограничено!
Приходите на уникальный концерт и погрузитесь в мир джаза вместе с Большим джазовым оркестром Петра Востокова!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал