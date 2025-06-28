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Билеты на цикл концертов «Классика и современность» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
28 июн. 19:00
сб, 28 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Цикл концертов «Классика и современность» в Консерватории им. Чайковского приглашает всех ценителей музыки насладиться гармонией классических и современных произведений. В стенах одного из самых престижных музыкальных учреждений Москвы выступят талантливые артисты, среди которых солистка Московского музыкального театра «Амадей» Тамара Завальная (сопрано) и артисты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце столицы, известна своим великолепным акустическим залом и атмосферой, способствующей полному погружению в мир музыки. Это место, где встречаются традиции и новаторство, станет идеальной площадкой для исполнения произведений великих композиторов прошлого и настоящего.

В концертах примут участие выдающиеся исполнители: Александра Зверева (флейта), Маржан Уразбаева (гобой), Олег Макаришин (тромбон), а также скрипачи Екатерина Губанова, Екатерина Момджи, Маргарита Киракосова и виолончелистка Екатерина Семёнова. Пианисты Вероника Аптекарь-Айнагулова, Степан Игнатьев, Евгений Николаев, Мария Романенко, Святослав Спирин, Александр Широков и Елена Эндеберя добавят яркие краски в музыкальную палитру вечера.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал