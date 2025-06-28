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О мероприятии
Цикл концертов «Классика и современность» в Консерватории им. Чайковского приглашает всех ценителей музыки насладиться гармонией классических и современных произведений. В стенах одного из самых престижных музыкальных учреждений Москвы выступят талантливые артисты, среди которых солистка Московского музыкального театра «Амадей» Тамара Завальная (сопрано) и артисты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.
Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце столицы, известна своим великолепным акустическим залом и атмосферой, способствующей полному погружению в мир музыки. Это место, где встречаются традиции и новаторство, станет идеальной площадкой для исполнения произведений великих композиторов прошлого и настоящего.
В концертах примут участие выдающиеся исполнители: Александра Зверева (флейта), Маржан Уразбаева (гобой), Олег Макаришин (тромбон), а также скрипачи Екатерина Губанова, Екатерина Момджи, Маргарита Киракосова и виолончелистка Екатерина Семёнова. Пианисты Вероника Аптекарь-Айнагулова, Степан Игнатьев, Евгений Николаев, Мария Романенко, Святослав Спирин, Александр Широков и Елена Эндеберя добавят яркие краски в музыкальную палитру вечера.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал