О мероприятии
Дата
4 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Организаторы проведут концерт 4 февраля в Консерватории имени Чайковского в Москве. Адрес: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Этот зал славится отличной акустикой и долгой историей, поэтому здесь часто проходят крупные культурные события.
О концерте
Концерт «Гранд орган симфони-гала» приглашает слушателей погрузиться в мир вдохновляющей музыки. На сцену выйдут Сильвио Челегини — органист Сикстинской капеллы, а также симфонический коллектив Московской консерватории под управлением Вальтера Борини. Программа включает сочинения Баха, Вивальди, Сен-Санса и Мусоргского. Особый интерес вызывает исполнение «Картинок с выставки» Мусоргского для большого органа и оркестра.
Гости увидят яркое представление с видеопроекциями фресок Сикстинской капеллы и работ известных художников: Леонардо да Винчи, Ван Гога и других. Это событие порадует всех поклонников классики.
Билеты на концерт «Гранд орган симфони-гала»
Купить билеты можно на нашем сайте. Мы предоставляем разные варианты мест: ближе к сцене или дальше — выбор зависит от желаемого комфорта и бюджета.
- Определите подходящие места на интерактивной схеме зала.
- Произведите оплату онлайн безопасно.
- Получите электронные билеты на почту.
Также вы можете оформить бронь по телефону. Наши специалисты помогут подобрать удобные места и расскажут обо всех деталях покупки.
Подарите себе участие в этом ярком музыкальном вечере!