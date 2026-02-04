Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина
Гранд орган симфони-гала

Билеты на концерт Гранд орган симфони-гала в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
4 фев. 19:00

Оставить заявку

Имя
Телефон
Почта
Комментарий

О мероприятии

Дата

4 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

Организаторы проведут концерт 4 февраля в Консерватории имени Чайковского в Москве. Адрес: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Этот зал славится отличной акустикой и долгой историей, поэтому здесь часто проходят крупные культурные события.

О концерте

Концерт «Гранд орган симфони-гала» приглашает слушателей погрузиться в мир вдохновляющей музыки. На сцену выйдут Сильвио Челегини — органист Сикстинской капеллы, а также симфонический коллектив Московской консерватории под управлением Вальтера Борини. Программа включает сочинения Баха, Вивальди, Сен-Санса и Мусоргского. Особый интерес вызывает исполнение «Картинок с выставки» Мусоргского для большого органа и оркестра.

Гости увидят яркое представление с видеопроекциями фресок Сикстинской капеллы и работ известных художников: Леонардо да Винчи, Ван Гога и других. Это событие порадует всех поклонников классики.

Билеты на концерт «Гранд орган симфони-гала»

Купить билеты можно на нашем сайте. Мы предоставляем разные варианты мест: ближе к сцене или дальше — выбор зависит от желаемого комфорта и бюджета.

  • Определите подходящие места на интерактивной схеме зала.
  • Произведите оплату онлайн безопасно.
  • Получите электронные билеты на почту.

Также вы можете оформить бронь по телефону. Наши специалисты помогут подобрать удобные места и расскажут обо всех деталях покупки.

Подарите себе участие в этом ярком музыкальном вечере!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.