О мероприятии
Дата
7 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Бессмертные шедевры. Бетховен. Брамс» пройдет в Москве, в Консерватории Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
Любители классики получат уникальную возможность услышать Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского. Оркестром управляют народный артист СССР Владимир Федосеев и главный дирижер Арсентий Ткаченко. За пульт в этот вечер встанет Дмитрий Синьковский, а партию фортепиано исполнит Владимир Вишевский.
В первой части прозвучит увертюра «Кориолан» и Пятый концерт для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор («Император») Бетховена. Эти сочинения создают мощную атмосферу и передают глубокие чувства.
Во второй половине программы гости услышат Третью симфонию Брамса с узнаваемым мотивом из трех нот «f — as — f», который отражает девиз автора «свободен, но весел». Композитор посвятил симфонию своему близкому другу Гансу фон Бюлову.
Билеты на концерт онлайн
Купить билеты можно на нашем сайте через интерактивную схему зала — вы легко подберете подходящее место. Цена зависит от выбранной зоны: доступны как места у сцены, так и более удаленные варианты.
- Онлайн-оформление заказа с безопасной оплатой на сайте.
- Звонок по телефону — наш сотрудник поможет определиться с местом и ответит на любые вопросы.
Откройте для себя мир великих произведений и получите удовольствие от живого исполнения!