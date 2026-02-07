Консерватория
Бессмертные шедевры. Бетховен. Брамс

Билеты на концерт «Бессмертные шедевры. Бетховен. Брамс» в Москве

Консерватория им. Чайковского Оркестр 6+
7 фев. 19:00

О мероприятии

Дата

7 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения

Концерт «Бессмертные шедевры. Бетховен. Брамс» пройдет в Москве, в Консерватории Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6.

О концерте

Любители классики получат уникальную возможность услышать Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского. Оркестром управляют народный артист СССР Владимир Федосеев и главный дирижер Арсентий Ткаченко. За пульт в этот вечер встанет Дмитрий Синьковский, а партию фортепиано исполнит Владимир Вишевский.

В первой части прозвучит увертюра «Кориолан» и Пятый концерт для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор («Император») Бетховена. Эти сочинения создают мощную атмосферу и передают глубокие чувства.

Во второй половине программы гости услышат Третью симфонию Брамса с узнаваемым мотивом из трех нот «f — as — f», который отражает девиз автора «свободен, но весел». Композитор посвятил симфонию своему близкому другу Гансу фон Бюлову.

Билеты на концерт онлайн

Купить билеты можно на нашем сайте через интерактивную схему зала — вы легко подберете подходящее место. Цена зависит от выбранной зоны: доступны как места у сцены, так и более удаленные варианты.

  • Онлайн-оформление заказа с безопасной оплатой на сайте.
  • Звонок по телефону — наш сотрудник поможет определиться с местом и ответит на любые вопросы.

Откройте для себя мир великих произведений и получите удовольствие от живого исполнения!

