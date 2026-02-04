Оставить заявку
О мероприятии
Дата
4 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место и дата проведения
Концерт «Ночь в Зальцбурге» пройдет в Москве, в Консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О концерте
Окунитесь в атмосферу классической музыки на вечере «Ночь в Зальцбурге». Это событие порадует всех ценителей творчества Вольфганга Амадея Моцарта. Музыканты исполнят знаменитые произведения: «Маленькая ночная серенада», увертюры к операм «Женитьба Фигаро» и «Волшебная флейта», а также Симфонию № 40 в версии для струнного квартета. Публика услышит лучшие образцы музыкального наследия Зальцбурга — города, где появился барочный стиль и родился сам Моцарт.
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов — квартет «Мелодион» под руководством Натальи Тупиковой-Мороз. Артисты играют стоя, что добавляет выступлению особую динамику и яркость. Коллектив уже получил признание на проекте телеканала «Россия-Культура» «Квартет 4×4».
Билеты на концерт
Купить билеты можно через наш сайт с помощью интерактивной схемы зала. Выберите удобные места и оплатите заказ онлайн безопасно. Также действует телефонная поддержка — оператор подскажет свободные позиции и ответит на любые вопросы.
Цена зависит от выбранного сектора. Подробности о стоимости и расположении мест смотрите на сайте.
- Простой выбор мест на интерактивной схеме;
- Безопасная оплата через интернет;
- Возможность заранее забронировать лучшие позиции.
Посетите этот музыкальный вечер и насладитесь живым исполнением шедевров Моцарта.