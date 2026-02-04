Консерватория
Ночь в Зальцбурге

Билеты на концерт «Ночь в Зальцбурге» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
4 фев. 19:00

О мероприятии

Дата

4 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место и дата проведения

Концерт «Ночь в Зальцбурге» пройдет в Москве, в Консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6.

О концерте

Окунитесь в атмосферу классической музыки на вечере «Ночь в Зальцбурге». Это событие порадует всех ценителей творчества Вольфганга Амадея Моцарта. Музыканты исполнят знаменитые произведения: «Маленькая ночная серенада», увертюры к операм «Женитьба Фигаро» и «Волшебная флейта», а также Симфонию № 40 в версии для струнного квартета. Публика услышит лучшие образцы музыкального наследия Зальцбурга — города, где появился барочный стиль и родился сам Моцарт.

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов — квартет «Мелодион» под руководством Натальи Тупиковой-Мороз. Артисты играют стоя, что добавляет выступлению особую динамику и яркость. Коллектив уже получил признание на проекте телеканала «Россия-Культура» «Квартет 4×4».

Билеты на концерт

Купить билеты можно через наш сайт с помощью интерактивной схемы зала. Выберите удобные места и оплатите заказ онлайн безопасно. Также действует телефонная поддержка — оператор подскажет свободные позиции и ответит на любые вопросы.

Цена зависит от выбранного сектора. Подробности о стоимости и расположении мест смотрите на сайте.

  • Простой выбор мест на интерактивной схеме;
  • Безопасная оплата через интернет;
  • Возможность заранее забронировать лучшие позиции.

Посетите этот музыкальный вечер и насладитесь живым исполнением шедевров Моцарта.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
