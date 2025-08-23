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О мероприятии
30 января в Консерватории им. Чайковского состоится концерт «Бетховен. Брамс». Ведущая мероприятия — Елизавета Сущенко. В программе прозвучат произведения Людвига ван Бетховена и Иоганнеса Брамса. Исполнители: Алиса Федоренко (сопрано), Алексей Репин (баритон), Павел Батян (скрипка), Елизавета Сущенко (виолончель), Ольга Крукович (фортепиано), Марина Репина (фортепиано), Андрей Иванов (фортепиано).
Консерватория им. Чайковского — это одна из ведущих музыкальных площадок России. Зал известен своей великолепной акустикой и архитектурой, что делает его идеальным местом для проведения концертов классической музыки. Консерватория расположена в центре Москвы, что обеспечивает удобный доступ для всех желающих посетить мероприятие.
Программа концерта включает знаменитые произведения Бетховена, такие как Соната для скрипки и фортепиано № 9 («Крейцерова»), а также вокальные произведения «Измена», «Сидя на холме, гляжу я», «Сурок», «Аделаида» и «Песня Мефистофеля о блохе». Вторая часть программы посвящена произведениям Брамса, включая «О вечной любви», «Песня жаворонка», «Серенада», «Речи девушки», «Верба», «Песня девушки «Вечерами за прялкой»» и Сонату для виолончели и фортепиано № 2.
Для того чтобы насладиться этим замечательным концертом, вы можете купить билеты на нашем сайте. Мы предлагаем удобный способ приобретения билетов, чтобы вы могли заранее обеспечить себе место на этом культурном событии.
Не упустите возможность посетить концерт «Бетховен. Брамс» в Консерватории им. Чайковского. Купить билеты на нашем сайте и насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов — это отличный способ провести вечер в окружении классических произведений.
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