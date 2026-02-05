Оставить заявку
О мероприятии
Дата
5 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Концерт «Классика, покорившая мир. Вагнер. Лист. Равель» пройдет 5 февраля в Консерватории имени Чайковского в Москве. Адрес: улица Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
Это музыкальное событие порадует всех любителей классики. В программе прозвучат произведения Ференца Листа, Рихарда Вагнера и Мориса Равеля. Симфонический оркестр «Академия русской музыки» под управлением Ивана Никифорчина исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ми-бемоль мажор Листа и знаменитое Болеро Равеля. Солист Алексей Мельников продемонстрирует виртуозную игру на фортепиано.
Гости услышат «Полет валькирий» из оперы Вагнера «Валькирия», а также симфоническую поэму Dance Macabre Камиля Сен-Санса. Эти произведения помогут погрузиться в атмосферу яркого музыкального вечера и прочувствовать силу классического искусства.
Билеты на концерт онлайн
Купить билеты на концерт «Классика, покорившая мир. Вагнер. Лист. Равель» можно на нашем сайте — процесс займет всего несколько минут благодаря удобной интерактивной схеме зала.
- Выберите места: определите, где вам комфортнее — ближе к сцене или дальше.
- Забронируйте: оформите бронь через сайт.
- Оплатите: воспользуйтесь безопасной онлайн-оплатой.
- Свяжитесь с менеджером: если возникнут вопросы или потребуется помощь, позвоните нам.
Стоимость зависит от выбранных мест, подробная информация доступна на сайте. Не упустите шанс стать частью этого события и услышать живое исполнение известных произведений!