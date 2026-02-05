Консерватория
Классика, покорившая мир. Вагнер. Лист. Равель

Билеты на концерт «Классика, покорившая мир. Вагнер. Лист. Равель» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
5 фев. 19:00

О мероприятии

Дата

5 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

Концерт «Классика, покорившая мир. Вагнер. Лист. Равель» пройдет 5 февраля в Консерватории имени Чайковского в Москве. Адрес: улица Большая Никитская, дом 13/6.

О концерте

Это музыкальное событие порадует всех любителей классики. В программе прозвучат произведения Ференца Листа, Рихарда Вагнера и Мориса Равеля. Симфонический оркестр «Академия русской музыки» под управлением Ивана Никифорчина исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ми-бемоль мажор Листа и знаменитое Болеро Равеля. Солист Алексей Мельников продемонстрирует виртуозную игру на фортепиано.

Гости услышат «Полет валькирий» из оперы Вагнера «Валькирия», а также симфоническую поэму Dance Macabre Камиля Сен-Санса. Эти произведения помогут погрузиться в атмосферу яркого музыкального вечера и прочувствовать силу классического искусства.

Билеты на концерт онлайн

Купить билеты на концерт «Классика, покорившая мир. Вагнер. Лист. Равель» можно на нашем сайте — процесс займет всего несколько минут благодаря удобной интерактивной схеме зала.

  • Выберите места: определите, где вам комфортнее — ближе к сцене или дальше.
  • Забронируйте: оформите бронь через сайт.
  • Оплатите: воспользуйтесь безопасной онлайн-оплатой.
  • Свяжитесь с менеджером: если возникнут вопросы или потребуется помощь, позвоните нам.

Стоимость зависит от выбранных мест, подробная информация доступна на сайте. Не упустите шанс стать частью этого события и услышать живое исполнение известных произведений!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
